Гвардиола может стать шестым тренером, выигрывавшим Лигу чемпионов с двумя разными клубами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может стать шестым наставником в истории футбола, кому удавалось выиграть Лигу чемпионов с двумя разными командами.

Подобным достижением могут похвастаться такие специалисты, как Карло Анчелотти (с «Миланом» в сезонах-2002/2003 и 2006/2007, а также с «Реалом» в 2013/2014 и 2021/2022), Юпп Хайнкес (с «Реалом» в сезоне-1997/1998 и с «Баварией» 2012/2013), Жозе Моуринью (с «Порту» в сезоне-2003/2004 и с «Интером» 2009/2010), Эрнст Хаппель (с «Фейеноордом» в 1970-м и с «Гамбургом» в 1983-м) и Оттмар Хитцфельд (с «Боруссией» в сезоне-1996/1997 и с «Баварий» 2000/2001).

Для Хосепа Гвардиолы предстоящий финал Лиги чемпионов станет четвёртым в карьере. До этого он выигрывал два трофея с «Барселоной».

В решающей игре текущего сезона «Сити» встретится с миланским «Интером». Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Игра состоится в субботу, 10 июня. До этого команды не встречались между собой в официальных матчах.