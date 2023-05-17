«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз за три года
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«Манчестер Сити» на домашней арене разгромил мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:0 (5:1 по сумме двух матчей). Таким образом, команда вышла в финал соревнования во второй раз за три года.
В сезоне-2020/2021 «горожане» смогли добраться до решающего матча самого престижного европейского турнира, однако не сумели завоевать титул, уступив в упорной борьбе лондонскому «Челси» со счётом 0-1.
До 2021 года «Манчестер Сити» ни разу не выходил в финал Лиги чемпионов.
В решающей игре текущего сезона «горожане» встретятся с миланским «Интером». Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Игра состоится в субботу, 10 июня. До этого команды не встречались между собой в официальных матчах.
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