«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз за три года

«Манчестер Сити» на домашней арене разгромил мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:0 (5:1 по сумме двух матчей). Таким образом, команда вышла в финал соревнования во второй раз за три года.

В сезоне-2020/2021 «горожане» смогли добраться до решающего матча самого престижного европейского турнира, однако не сумели завоевать титул, уступив в упорной борьбе лондонскому «Челси» со счётом 0-1.

До 2021 года «Манчестер Сити» ни разу не выходил в финал Лиги чемпионов.

В решающей игре текущего сезона «горожане» встретятся с миланским «Интером». Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Игра состоится в субботу, 10 июня. До этого команды не встречались между собой в официальных матчах.