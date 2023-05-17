В финале ЛЧ состоится первый официальный матч в истории «Интера» и «Сити»

Первый официальный матч «Интера» с «Манчестер Сити» попал на финал Лиги чемпионов. Пути команд до этого никогда не пересекались. Единственный случай в истории турнира, когда первый очный матч команд совпадал с финалом ЛЧ, произошёл в 2005 году. В тот раз тоже было итало-английское противостояние, «Милан» встречался с «Ливерпулем», и финал также проходил в Стамбуле.

Несколько минут назад завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» оформил выход в финал турнира, на своём поле переиграв мадридский «Реал» со счётом 4:0. В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счёт разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, сильнейшего не выявил. Встреча завершилась вничью – 1:1.

Во вторник, 16 мая, билет в финал получил миланский «Интер». Команда Симоне Индзаги переиграла «Милан» со счётом 1:0 (первый матч также завершился победой «Интера» – 2:0).

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.