По воротам Тибо Куртуа не пробили только два игрока «Сити» — Рубен Диаш и вратарь

В составе «Манчестер Сити» хотя бы один удар по воротам «Реала» нанесли все игроки, кроме защитника Рубена Диаша и голкипера Эдерсона. Об этом сообщает Opta Sports.

Несколько минут назад завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» оформил выход в финал турнира, на своём поле переиграв мадридский «Реал» со счётом 4:0. В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счёт разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, сильнейшего не выявил. Встреча завершилась вничью – 1:1.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух матчей переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0).

Решающий матч турнира состоится 10 июня в Стамбуле.