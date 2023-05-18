Анчелотти останется в «Реале» ещё минимум на год

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не намерен покидать клуб ближайшим летом вопреки слухам, следуя которым, итальянский специалист мог возглавить сборную Бразилии.

«Никто не сомневается во мне. Думаю, что 15 дней назад президент ясно дал понять, что мы вместе сделаем ещё один шаг в следующем году. В следующем сезоне я буду здесь, чтобы снова бороться за победу в Лиге чемпионов», – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети.

В среду, 17 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» на выезде разгромно проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:4 и вылетел с турнира. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, сильнейшего не выявил. Встреча завершилась вничью – 1:1.

«Сити» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Интером», матч состоится 10 июня в Стамбуле.