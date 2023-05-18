«Манчестер Сити» в этом сезоне имеет шансы выиграть три престижных турнира.
Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в английской Премьер-лиге, опережая «Арсенал» на четыре очка и имея на игру меньше, вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с «Манчестер Юнайтед» 3 июня, а в решающем матче Лиги чемпионов сразится с «Интером» 10 июня. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сможет ли «Манчестер Сити» выиграть требл?
Напомним, 17 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» оформил выход в финал турнира, на своём поле переиграв мадридский «Реал» со счётом 4:0. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, сильнейшего не выявил (1:1).
В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух матчей переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0).
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