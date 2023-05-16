Гвардиола — о фаворите в матче с «Реалом»: надеюсь, победит тот, кто этого заслуживает

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, кого он считает фаворитом предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионом с «Реалом» Мадрид.

«Я не знаю. Но я не хочу, чтобы кому-то просто повезло, я надеюсь, что победит команда, которая этого заслуживает. Неважно, какая именно, надеюсь, что это будем мы. Игроки должны показать невероятный футбол, чтобы победить «Реал».

Дома мы чувствуем себя более свободными и раскрепощёнными, а остальное неважно, мы всё равно попробуем. Главное быть самим собой, вот и всё. Я сыграл десять полуфиналов Лиги чемпионов, проиграв семь из них. Я знаю, что это такое, но в футболе так много вещей, которые ты не можешь контролировать», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» завтра, 17 мая, в ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч, прошедший на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершился вничью 1:1.