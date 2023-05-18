Модрич высказался об Анчелотти после разгромного поражения «Реала» в матче с «Ман Сити»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поддержал главного тренера клуба Карло Анчелотти после разгромного поражения команды в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, ответная встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 4:0.
«Анчелотти достоин продолжать работу в клубе, я не сомневаюсь. С тех пор, как он во второй раз возглавил клуб, он выиграл все титулы. Прошлый год был невероятным сезоном. В этом сезоне до чемпионата мира мы были очень хороши в Ла Лиге, борясь за всё, пришли поражения, которых мы не хотели, их не предвидели.
Это футбол, но я думаю, что в Кубке и Лиге чемпионов мы добились очень хороших результатов. Вот почему я не сомневаюсь в том, что Анчелотти должен остаться», — приводит слова Модрича COPE.
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Интером».
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