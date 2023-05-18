Владимир Газзаев рассказал о предложениях о работе в России и Казахстане

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» Владимир Газзаев рассказал, что у него в последнее время были предложения о работе из Казахстана и России, однако отметил, что они его не заинтересовали.

«Периодически всплывают предложения, но нет такого, какое меня заинтересовало. Предложения в последнее время поступали из Казахстана. Из России тоже были, но оно не заинтересовало меня», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Последним местом работы 42-летнего Газзаева был казахстанский «Туран», который он покинул в апреле 2022 года. Также специалист работал с «Тоболом», «Рустави», «Актобе» и «Аланией». Владимир Газзаев — сын тренера Валерия Газзаева, известного по работе с московским ЦСКА, с которым он выиграл Кубок УЕФА.