Владимир Газзаев рассказал о предложениях о работе в России и Казахстане
Поделиться
Бывший главный тренер владикавказской «Алании» Владимир Газзаев рассказал, что у него в последнее время были предложения о работе из Казахстана и России, однако отметил, что они его не заинтересовали.
«Периодически всплывают предложения, но нет такого, какое меня заинтересовало. Предложения в последнее время поступали из Казахстана. Из России тоже были, но оно не заинтересовало меня», — приводит слова Газзаева Metaratings.
Последним местом работы 42-летнего Газзаева был казахстанский «Туран», который он покинул в апреле 2022 года. Также специалист работал с «Тоболом», «Рустави», «Актобе» и «Аланией». Владимир Газзаев — сын тренера Валерия Газзаева, известного по работе с московским ЦСКА, с которым он выиграл Кубок УЕФА.
Комментарии
- 18 мая 2023
-
11:51
-
11:42
-
11:40
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:06
-
11:00
-
10:46
-
10:40
-
10:37
-
10:28
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
08:03
-
07:57
-
07:19
-
06:45
-
06:12
-
05:55
-
05:40
-
04:57
-
04:39
-
04:24
Партнерский контент