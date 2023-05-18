Агент Мусы: если ЦСКА захочет вернуть Ахмеда, то в клубе знают, как с нами связаться

Футбольный агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Сивасспора» Ахмеда Мусы, рассказал о возможности возвращения нигерийского форварда в московский ЦСКА, отметив, что если армейцы будут в нём заинтересованы, то они знают, как связаться с представителем игрока.

«ЦСКА – особенный клуб для Ахмеда и навсегда останется в его сердце, но сейчас он игрок «Сивасспора» и сконцентрирован на том, чтобы принести пользу команде на финальном отрезке сезона. Если ЦСКА захочет вернуть Мусу, то в клубе знают, как с нами связаться.

Правда ли, что Муса мог вновь вернуться в ЦСКА после 2018 года? Да, несколько лет назад мы вели переговоры», — приводит слова Харриса Metaratings.

Контракт 30-летнего Мусы с «Сивасспором» рассчитан до июня 2024 года. Нигериец играл за ЦСКА с 2012 по 2016 год и выступал за армейцев на правах аренды в 2018 году.