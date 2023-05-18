Главный тренер «ПСЖ» Галтье пропустит тренировку команды по медицинским причинам

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье пропустит следующую тренировку парижан по медицинским причинам. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.
Галтье не будет руководить «ПСЖ» на тренировке, которая пройдёт сегодня, 18 мая. Сообщается, что уже завтра специалист вернётся к своей работе. На сегодняшнем занятии командой будут руководить ассистенты Галтье Тьерри Олексияк и Жоау Сакраменто.
Галтье возглавил «ПСЖ» перед началом текущего сезона. Парижский клуб занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав после 35 сыгранных матчей 81 очко. «Ланс», идущий на второй строчке, имеет на шесть очков меньше. В СМИ появлялась информация, что Галтье будет уволен по окончании сезона.
Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне
- 18 мая 2023
-
11:51
-
11:42
-
11:40
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:06
-
11:00
-
10:46
-
10:40
-
10:37
-
10:28
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
08:03
-
07:57
-
07:19
-
06:45
-
06:12
-
05:55
-
05:40
-
04:57
-
04:39
-
04:24