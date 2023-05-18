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Главный тренер «ПСЖ» Галтье пропустит тренировку команды по медицинским причинам

Главный тренер «ПСЖ» Галтье пропустит тренировку команды по медицинским причинам
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Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье пропустит следующую тренировку парижан по медицинским причинам. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

Галтье не будет руководить «ПСЖ» на тренировке, которая пройдёт сегодня, 18 мая. Сообщается, что уже завтра специалист вернётся к своей работе. На сегодняшнем занятии командой будут руководить ассистенты Галтье Тьерри Олексияк и Жоау Сакраменто.

Галтье возглавил «ПСЖ» перед началом текущего сезона. Парижский клуб занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав после 35 сыгранных матчей 81 очко. «Ланс», идущий на второй строчке, имеет на шесть очков меньше. В СМИ появлялась информация, что Галтье будет уволен по окончании сезона.

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