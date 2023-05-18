«ПСЖ» сделал заявление о работе с фанатами клуба

Французский «ПСЖ» на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором рассказал о работе с болельщиками команды.
«ПСЖ» всегда стремится объединить все фанатские сообщества команды, ставя при этом сам клуб превыше всего.
Клуб ведёт очень конструктивный диалог с болельщиками с целью обсуждения возможных улучшений условий пребывания фанатов на стадионе. «ПСЖ» считает, что болельщики являются основой клуба, поддерживая его в хорошие и плохие времена. После недавних встреч в разработку было принято несколько предложений, которые позволят сделать опыт болельщиков «ПСЖ» более объединяющим и живым. Мы с нетерпением ждём возможности реализовать эти идеи в сотрудничестве с фанатами», — гласит заявление клуба.
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