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Йоканович оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на пресс-конференцию после увольнения

Йоканович оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на пресс-конференцию после увольнения
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович был оштрафован по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС за неявку на пресс-конференцию после матча 27-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:3). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.

Всего за неявку на послематчевую пресс-конференцию, послематчевое флеш-интервью и систематические выходы из технической зоны во время игры с «Ахматом» Йоканович должен будет заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. 50 тысяч тренер заплатит за своё отсутствие на пресс-конференции, 30 — за выходы из зоны.

Напомним, после матча с «Ахматом» Йоканович был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Павел Алпатов.

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