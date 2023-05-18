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Спортдиректор «Оренбурга» прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к Лукасу Вере

Спортдиректор «Оренбурга» прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к Лукасу Вере
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Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев отреагировал на слухи в СМИ об интересе к Лукасу Вере со стороны московского «Локомотива». По его словам, никто из руководства железнодорожников не связывался с представителями «Оренбурга» по поводу возможных трансферов футболистов.

«Никто из «Локомотива» не выходил на связь по поводу переходов Лукаса Веры, Мансильи и Флорентина. Лукас Вера не встречался с руководством московского клуба.

К этим футболистам есть интерес от разных клубов, но всё в рамках разговоров. Сложно сказать, что будет, потому что официальных предложений не было. Нужно доиграть чемпионат», — сказал Дмитрий Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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