«Россия — дверь в Европу». Аргентинец из «Оренбурга» рассказал, почему перешёл в клуб РПЛ

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, почему решил продолжить карьеру в российском клубе. Футболист признался, что у него были варианты с латиноамериканскими командами, но он выбрал «Оренбург», так как считает Россию «дверью в Европу».

«Почему решился на необычный переход — из Аргентины в Россию? Мне он не кажется необычным. Здесь всё устроено как надо, город приятный, команда — тоже. А со сложностями можно справиться.

Отговаривал ли кто-то ехать в Россию? Такого не было. Все хотели, чтобы моя карьера развивалась, и понимали: Россия — «дверь» в Европу. У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочёл «Оренбург». Попробовать себя здесь — личный вызов для меня», — приводит слова Веры Sport24.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Лукас Вера провёл за «Оренбург» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.