Агент Гбамена: возвращение в Россию? Всё возможно. Летом посмотрим, будет ли интерес в РПЛ

Футбольный агент Бернар Коллиньон, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Жан-Филиппа Гбамена, не стал исключать вариант возвращения футболиста в Россию. Ранее 27-летний хавбек на правах аренды выступал за московский ЦСКА во второй половине сезоне-2021/2022. Права на Гбамена принадлежат «Эвертону», а за «Трабзонспор» он выступает на правах аренды.

«После аренды в турецком «Трабзонспоре» у Гбамена ещё остаётся год по контракту с «Эвертоном», но игрок не вернётся в английский клуб. Продолжение карьеры в России? Всё возможно. Летом посмотрим, будет ли интерес из РПЛ», — приводит слова Бернара Коллиньона Sport24.

Отметим, что в сезоне-2022/2023 Гбамен успел провести за турецкий «Трабзонспор» 23 матча.