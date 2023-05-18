Агент Гбамена: возвращение в Россию? Всё возможно. Летом посмотрим, будет ли интерес в РПЛ
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Футбольный агент Бернар Коллиньон, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Жан-Филиппа Гбамена, не стал исключать вариант возвращения футболиста в Россию. Ранее 27-летний хавбек на правах аренды выступал за московский ЦСКА во второй половине сезоне-2021/2022. Права на Гбамена принадлежат «Эвертону», а за «Трабзонспор» он выступает на правах аренды.
«После аренды в турецком «Трабзонспоре» у Гбамена ещё остаётся год по контракту с «Эвертоном», но игрок не вернётся в английский клуб. Продолжение карьеры в России? Всё возможно. Летом посмотрим, будет ли интерес из РПЛ», — приводит слова Бернара Коллиньона Sport24.
Отметим, что в сезоне-2022/2023 Гбамен успел провести за турецкий «Трабзонспор» 23 матча.
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