Динияр Билялетдинов: у «Интера» не будет шансов с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что у миланского «Интера» не будет шансов зацепиться за победу в финальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«На 15-й минуте матча я уже понял, что «Манчестер Сити» забьёт не меньше четырёх мячей «Реалу», но думал, что гости смогут один заковырять. «Манчестер Сити» был намного сильнее. В первом матче «Реал» тоже не выглядел убедительнее соперника, им тяжело играть против команд, которые контролируют мяч.

У «Интера» не будет шансов в финале Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» возьмёт своё. У Гвардиолы есть огромный ресурс игроков, почему бы ему не поиграться со схемами. Когда у тебя на замене сидит чемпион мира, ты можешь придумывать что угодно», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.