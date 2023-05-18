Павлюченко: «Манчестер Сити» — явный фаворит финала ЛЧ. Отгрузят «Интеру» минимум трёшку

Экс-нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко считает, что «Манчестер Сити» без проблем одолеет «Интер» в финале Лиги чемпионов.

«В финале англичане явные фавориты. Уверен, что они минимум трёшку отгрузят «Интеру», а то и больше. Итальянцы окопаются в своей штрафной и будут отбиваться, но это им никак не поможет.

Даже у «Реала» не получилось вчера контролировать мяч и проводить атаки. У «Интера» нет никаких шансов на титул, уверен в этом на все сто процентов», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Манчестер Сити» и «Интер» встретятся в финале Лиги чемпионов 10 июня. Игра пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Стамбуле. В полуфинале «горожане» были сильнее мадридского «Реала» (5:1 по сумме двух встреч), а «Интер» обыграл «Милан» (3:0).