Гранат: уверен, «Сити» будет гораздо сложнее в финале с «Интером», чем в матче с «Реалом»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат подвёл итоги ответной полуфинальной игры Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:0).

«Совсем не мог представить, что «Сити» так может разгромить без шансов «Реал». В двух решающих матчах сезона «Манчестер» сыграл просто шикарно. С «Арсеналом» и «Реалом» картина одинаковая. Они просто берут и сметают всё на своём пути.

«Интер» — та команда, которая умеет терпеть. У них хорошо выстроена оборона, они отлично ловят соперников на быстрых контратаках. Уверен, что «Сити» будет гораздо сложнее в финале с «Интером», чем в матче с «Реалом», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В решающей игре текущего сезона «Сити» встретится с миланским «Интером». Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Игра состоится в субботу, 10 июня. До этого команды не встречались между собой в официальных матчах.