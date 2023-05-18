Гранат: уверен, «Сити» будет гораздо сложнее в финале с «Интером», чем в матче с «Реалом»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат подвёл итоги ответной полуфинальной игры Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:0).
«Совсем не мог представить, что «Сити» так может разгромить без шансов «Реал». В двух решающих матчах сезона «Манчестер» сыграл просто шикарно. С «Арсеналом» и «Реалом» картина одинаковая. Они просто берут и сметают всё на своём пути.
«Интер» — та команда, которая умеет терпеть. У них хорошо выстроена оборона, они отлично ловят соперников на быстрых контратаках. Уверен, что «Сити» будет гораздо сложнее в финале с «Интером», чем в матче с «Реалом», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В решающей игре текущего сезона «Сити» встретится с миланским «Интером». Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Игра состоится в субботу, 10 июня. До этого команды не встречались между собой в официальных матчах.
- 18 мая 2023
-
19:31
-
19:24
-
19:12
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:38
-
18:37
-
18:20
-
18:20
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:47
-
17:45
-
17:36
-
17:31
-
17:30
-
17:02
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:35
-
16:29
-
16:25
-
16:21
-
16:17
-
16:13
-
16:11
-
15:52
-
15:44
-
15:30
-
15:12
-
15:01