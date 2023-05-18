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Тренер молодёжной команды ЦСКА Гришин: зачем убирать Йокановича за три тура до финиша?

Тренер молодёжной команды ЦСКА Гришин: зачем убирать Йокановича за три тура до финиша?
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Тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин не считает логичной отставку главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича за несколько матчей до конца сезона.

«Почему иностранные тренеры приходят в «Спартак» нормальными людьми, а потом становятся нервными? У команды большая армия поклонников, требующих только чемпионства. А когда борешься за золото, неизбежна высокая психологическая нагрузка.

И если чуть‑чуть не получается, а «Зенит» с его легионерами сейчас обогнать невозможно, нервы начинают сдавать. С трибун несётся: «Нам нужно первое место», а борьбу «Спартак» ведёт лишь за третье. В этом заложена существенная психологическая сложность.

В то же время Массимо Каррера, мы помним, вёл команду к первому месту на кураже, «Спартак» феерил и заслуженно выиграл золото. А потом его сняли, и это лично мне непонятно. Частые перестановки тренеров во многих случаях не выглядят логичными.

Взять то же «Динамо». Зачем убирать Славишу Йокановича именно сейчас и ставить на его место специалиста, которого мало кто знает? Что изменится за три тура?» — сказал Гришин «Матч ТВ».

После домашнего поражения «Динамо» от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ (0:3) Славиша Йоканович был отправлен в отставку, его обязанности временно исполняет 32‑летний Павел Алпатов.

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