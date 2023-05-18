Тренер молодёжной команды ЦСКА Гришин: зачем убирать Йокановича за три тура до финиша?

Тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин не считает логичной отставку главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича за несколько матчей до конца сезона.
«Почему иностранные тренеры приходят в «Спартак» нормальными людьми, а потом становятся нервными? У команды большая армия поклонников, требующих только чемпионства. А когда борешься за золото, неизбежна высокая психологическая нагрузка.
И если чуть‑чуть не получается, а «Зенит» с его легионерами сейчас обогнать невозможно, нервы начинают сдавать. С трибун несётся: «Нам нужно первое место», а борьбу «Спартак» ведёт лишь за третье. В этом заложена существенная психологическая сложность.
В то же время Массимо Каррера, мы помним, вёл команду к первому месту на кураже, «Спартак» феерил и заслуженно выиграл золото. А потом его сняли, и это лично мне непонятно. Частые перестановки тренеров во многих случаях не выглядят логичными.
Взять то же «Динамо». Зачем убирать Славишу Йокановича именно сейчас и ставить на его место специалиста, которого мало кто знает? Что изменится за три тура?» — сказал Гришин «Матч ТВ».
После домашнего поражения «Динамо» от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ (0:3) Славиша Йоканович был отправлен в отставку, его обязанности временно исполняет 32‑летний Павел Алпатов.
- 18 мая 2023
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