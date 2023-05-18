«Севилья» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 18 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встретятся «Севилья» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Севилья»: Боно, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Хиль, Эн-Несири.

«Ювентус»: Щенсны, Бремер, Гатти, Данило, Куадрадо, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Айлинг, Ди Мария, Кин.

Напомним, первый матч команд завершился с ничейным счётом 1:1. В первом тайме Юссеф Эн-Несири вывел «Севилью» вперёд, но «Ювентус» ушёл от поражения на 90+7-й минуте встречи благодаря голу Федерико Гатти.