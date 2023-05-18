Горшков: если Семак рассчитывает на Бакаева, тогда Зелимхану нужно остаться

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался относительно будущего Зелимхана Бакаева в санкт-петербургском клубе.
«В «Зените» высокий уровень конкуренции. Каждый, кто соглашается на вариант с подменой, понимает, что будет непросто. Да, футболист верит, что может доказать свою состоятельность, но не всегда получается. Игрок получает хорошие условия, но есть опасность попасть в подобную ситуацию.
Общение игрока с тренером — важная часть. Надо узнать, насколько Семак рассчитывает на Бакаева и будут ли у него ещё шансы. Если тренер за то, чтобы Зелимхан остался и получал возможность играть, тогда пусть остаётся.
Если же Зелимхан разочаровался за этот год и хочет получать больше игрового времени в другой команде, может, даже чуть ниже классом, то лучше искать другой клуб. Ведь счастье — это выходить на поле и испытывать эмоции от этого», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне РПЛ Бакаев, перешедший в «Зенит» прошлым летом, провёл 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.
- 18 мая 2023
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