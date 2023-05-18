Mundo Deportivo: Альба может перейти в «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба предстоящим летом может перейти в мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «матрасники» заинтересованы в подписании 34-летнего испанца. Мадридский клуб может убедить «Барселону» включить Альбу в сделку по хавбеку Яннику Феррейре Карраско.
Сообщается, что с помощью своего защитника «блауграна» может сэкономить на покупке бельгийского футболиста «Атлетико» около € 5 млн.
В текущем сезоне на счету Альбы 28 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Альба забивает победный гол в ворота «Осасуны» в 33-м туре Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Контракт Альбы с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Защитник выступает за сине-гранатовых на протяжении 11 лет (с 2012 года).
Ранее сообщалось, что при определённых обстоятельствах «Барселона» может отпустить Альбу бесплатно.
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