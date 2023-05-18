Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Mundo Deportivo: Альба может перейти в «Атлетико»

Mundo Deportivo: Альба может перейти в «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Барселоны» Жорди Альба предстоящим летом может перейти в мадридский «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «матрасники» заинтересованы в подписании 34-летнего испанца. Мадридский клуб может убедить «Барселону» включить Альбу в сделку по хавбеку Яннику Феррейре Карраско.

Сообщается, что с помощью своего защитника «блауграна» может сэкономить на покупке бельгийского футболиста «Атлетико» около € 5 млн.

В текущем сезоне на счету Альбы 28 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Альба забивает победный гол в ворота «Осасуны» в 33-м туре Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт Альбы с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Защитник выступает за сине-гранатовых на протяжении 11 лет (с 2012 года).

Ранее сообщалось, что при определённых обстоятельствах «Барселона» может отпустить Альбу бесплатно.

Материалы по теме
«Барселона» отпустит Альбу бесплатно, если тот откажется от отложенной зарплаты — Мигель
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023