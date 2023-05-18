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«Ньюкасл» — «Брайтон»: первый тайм остался за хозяевами

«Ньюкасл» — «Брайтон»: первый тайм остался за хозяевами
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В эти минуты проходит перенесённый матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал на домашней арене «Брайтон». Стартовый свисток прозвучал в 21:30. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

На 22-й минуте немецкий полузащитник «Брайтона» Дениз Ундав записал на свой счёт автогол, подведя тем самым черту под активными действиями «сорок» в начале матча.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
18 мая 2023, четверг. 21:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2-й тайм
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Ундав – 22'   2:0 Бёрн – 45+5'

Команда Эдди Хау нанесла четыре удара по воротам и исполнила шесть угловых ещё до того, как был забит первый гол. Под занавес первого тайма преимущество «Ньюкасла» удвоил Дэниел Бёрн, ассистировал ему Киран Триппьер.

Прямо сейчас «сороки» располагаются на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков после 35 проведённых встреч. «Брайтон» — шестой, у «чаек» в активе 58 очков.

Свой последний матч в рамках внутреннего первенства — с «Лидсом» — «Ньюкасл» свёл вничью 1:1. «Брайтон», в свою очередь, разгромил «Арсенал» (3:0).

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