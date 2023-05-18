«Ньюкасл» — «Брайтон»: первый тайм остался за хозяевами

В эти минуты проходит перенесённый матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал на домашней арене «Брайтон». Стартовый свисток прозвучал в 21:30. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

На 22-й минуте немецкий полузащитник «Брайтона» Дениз Ундав записал на свой счёт автогол, подведя тем самым черту под активными действиями «сорок» в начале матча.

Команда Эдди Хау нанесла четыре удара по воротам и исполнила шесть угловых ещё до того, как был забит первый гол. Под занавес первого тайма преимущество «Ньюкасла» удвоил Дэниел Бёрн, ассистировал ему Киран Триппьер.

Прямо сейчас «сороки» располагаются на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков после 35 проведённых встреч. «Брайтон» — шестой, у «чаек» в активе 58 очков.

Свой последний матч в рамках внутреннего первенства — с «Лидсом» — «Ньюкасл» свёл вничью 1:1. «Брайтон», в свою очередь, разгромил «Арсенал» (3:0).