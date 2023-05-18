«Севилья» — «Ювентус»: Влахович открыл счёт в матче спустя две минуты после выхода на поле

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встречаются «Севилья» и «Ювентус». Команды играют на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 65-й минуте матча нападающий Душан Влахович вывел «Ювентус» вперёд. Сербский форвард появился на поле на 63-й минуте, заменив Мойзе Кина.
Напомним, первый матч команд завершился с ничейным счётом 1:1. В первом тайме Юссеф Эн-Несири вывел «Севилью» вперёд, но «Ювентус» ушёл от поражения на 90+7-й минуте встречи благодаря голу Федерико Гатти.
Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финале Лиги Европы сезона-2022/2023, который пройдёт 31 мая в Будапеште (Венгрия).
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