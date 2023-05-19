Моуринью впервые сыграет в финале еврокубка против испанского клуба

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вышел в свой шестой финал еврокубкового турнира. Впервые его соперником в матче за трофей станет испанский клуб.

«Рома» сыграет в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 с испанской «Севильей».

Ранее команды Моуринью дважды играли в финале Лиги чемпионов: «Порту» в сезоне-2003/2004 (соперник — «Монако») и «Интер» в сезоне-2009/2010 (соперник — «Бавария»). Также Моуринью дважды выводил свои команды в финал Кубка УЕФА: «Порту» в сезоне-2002/2003 (соперник — «Селтик») и «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/2017 (соперник — «Аякс»). Во всех финалах португальский специалист праздновал победу.

В прошлом сезоне «Рома» под руководством Моуринью переиграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций.