Моуринью в третий раз в истории вывел команду в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вышел в свой третий финал Кубка УЕФА или Лиги Европы в тренерской карьере.
Сегодня, 18 мая, его команда сыграла вничью с леверкузенским «Байером» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/2023 и благодаря минимальной домашней победе (1:0) вышла в финал турнира.
Ранее португальский тренер выходил в финал Кубка УЕФА с «Порту» в сезоне-2002/2003 и финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/2017. В обоих финалах команды Моуринью оказались сильнее.
Финал Лиги Европы текущего сезона пройдёт 31 мая в Будапеште (Венгрия).
60-летний Жозе Моуринью возглавляет римский клуб с 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством команда стала победителем Лиги конференций.
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