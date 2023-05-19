«Для нас это неподъёмные деньги». Гаджиев — о возможном выкупе игрока «Урала»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о полузащитнике Рамазане Гаджимурадове, который играет за махачкалинцев на правах аренды из екатеринбургского «Урала». Функционер заявил, что для его клуба выкуп футболиста невозможен ввиду высокой цены.

«По его будущему наш тренерский штаб должен принимать решение, нужен ли он нам. Решение также должен принимать «Урал», нужен он им или нет, от самого футболиста тоже зависит. Пока нет понимания по его будущему. Выкупить его трансфер? Для нас это неподъёмные деньги», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

25-летний Гаджимурадов сыграл за «Динамо» девять матчей в Первой лиге в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. В 13 играх за «Урал» у полузащитника одна голевая передача.