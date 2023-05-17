Сафонов чуть не лишил «Краснодар» финала Кубка. Но самый странный момент случился в конце

Теперь мы знаем обоих финалистов Кубка России сезона-2022/2023. В Пути регионов за выход в Суперфинал рубились «Краснодар» и «Урал».

За «Краснодар» говорил фактор домашнего стадиона, но первые минуты удивили. «Урал» агрессивно начал матч, доминировал и проводил быстрые атаки. Хозяева очнулись только к восьмой минуте — зато сразу забили! Центральный защитник Кайо забивает редко, но в этот раз как никогда вовремя. Бразилец выпрыгнул после подачи с углового и пробил головой. Получилось несильно, но с отскоком и прямо под штангу. 1:0!

После гола «Краснодар» почувствовал уверенность и захватил преимущество. «Урал» временами атаковал, но медленно и не так опасно, как на первых минутах. Главным действующим лицом матча оставался Кайо. Защитник «Краснодара» даже чуть не забил второй гол!

А потом «Краснодар» напомнил о своей главной «болезни» — начала чудить оборона. И если к странным действиям Кайо все привыкли, то от Матвея Сафонова ждут надёжности. Однако весной с капитаном «Краснодара» творится что-то странное. На этот раз Сафонов «привёз» целый гол. Он не смог поймать мяч, и Эрик Бикфалви сыграл на добивании. 1:1!

Ошибкой Сафонова дело не ограничилось. Спустя несколько минут Матвей открылся под пас защитника, но Кайо подставил партнёра, и всё закончилось дальним ударом «Урала» по пустым воротам. В этом случае Сафонов спас. Правда, игра Матвея по-прежнему смотрелась неуверенно. После результативной ошибки он уже не рисковал и не пытался ловить мяч — вместо этого практически все удары любой силы голкипер выбивал кулаками. Очевидно, не всегда уместно.

«Краснодар» — «Урал» — 2:1 Фото: РИА Новости

Второй тайм начался с равной игры, но «Краснодару» помог случай. Михайло Баньяц осмелился пробить в одно касание из-за штрафной и запустил мяч по невероятной дуге. Тот ударился о штангу, и Джон Кордоба добил в пустые. 2:1!

Плюс-минус равная игра продолжилась и после второго гола «Краснодара», хотя лучший момент был всё же у хозяев, когда Кристиан Рамирес после паса пяткой выскочил один на один под углом. Правда, решение эквадорец принял не лучшее — вместо передачи на пустые ворота неудачно пробил.

У «Урала» ещё оставались надежды на финал, но вместо этого он оказался в меньшинстве в максимально странной ситуации. Лео Гогличидзе скосил Кордобу в штрафной, Сергей Карасёв назначил пенальти и показал защитнику вторую жёлтую карточку. VAR изучал эпизод больше трёх минут и пришёл к выводу, что был офсайд. Но по протоколу удаление Гогличидзе уже нельзя было отменить! Вдобавок в трансляции показывали повтор с забегом Ионова, который точно не был «вне игры». Полностью ситуация прояснилась далеко не с первой попытки: на нужном повторе было видно, что в офсайд залез Кордоба.

Огненной концовки после необычного удаления не получилось. В меньшинстве «Урал» не сподобился на навал и остался без финала. Зато у «Краснодара» всё замечательно! Впереди второй финал Кубка России в клубной истории. Но будет крайне тяжело — в соперниках ЦСКА, набравший бешеную форму весной. Ваши ставки?