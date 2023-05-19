Фёдор Чалов ответил на вопрос, почему игроки в ЦСКА снова стали краситься в блондинов
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос, почему футболисты армейской команды снова стали красить волосы в белый цвет. По словам Чалова, всегда интересно меняться и не бояться чего-то нового.
«Почему все в команде снова начали краситься в блондинов? Классно же! Всегда интересно меняться и не бояться этого делать. Как по мне — это кайф», — сказал Фёдор Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в ближайшем матче Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 армейцы встретятся со «Спартаком». Игра 28-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.
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