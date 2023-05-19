«Так не судили со времён бандитов». «Спартак» лишь раз обыграл ЦСКА при Карасёве

Российский футбольный союз объявил, что центральный матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. В текущем сезоне к арбитрам возникает невероятно большое количество претензий (в большинстве случаев – оправданных).

Перед главным российским дерби РФС решил перестраховаться, назначив одного из самых опытных судей. Карасёву предстоит отработать уже на восьмом матче между «Спартаком» и ЦСКА. Как Сергей справлялся с играми до этого?

Первое дерби – и сразу скандал с Веллитоном

Карасёв начал работать на матчах Российской Премьер-Лиги с 2008 года. Своё первое назначение на дерби арбитр получил в августе 2011-го. «Спартак» и ЦСКА под руководством Валерия Карпина и Леонида Слуцкого соответственно боролись за топ-3 в переходном сезоне. Ожидалась эмоциональная игра. Карасёву пришлось непросто, к тому же в матче произошёл скандал: форвард «Спартака» Веллитон травмировал голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

Травма Акинфеева в дерби, 2011 год Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В итоге вратарь ЦСКА повредил крестообразные связки и выбыл на долгий срок. Бразильский нападающий красно-белых получил жёлтую карточку от Карасёва, а затем Веллитону угрожал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Однако судейством Сергея остался недоволен и экс-владелец «Спартака» Леонид Федун.

Леонид Федун экс-президент «Спартака» «Все свистки — в одну сторону, соотношение жёлтых карточек 5 к 1 в нашу пользу, одних посадил на свисток, а другим позволялось почти всё. Понимаю, что можно что-то не увидеть — касание мяча рукой, например — но нельзя же не замечать фолы против одной из команд постоянно! Такого судейства не было с бандитских времён начала 2000-х! Я сделаю всё, чтобы Карасёв больше не работал главным арбитром».

У футболистов ЦСКА и руководства судейского корпуса претензий к Карасёву не было. Защитник Сергей Игнашевич посчитал работу арбитра удовлетворительной: «Вообще, мне понравилось, как работал Карасёв. Правда, несколько нарушений пропустил, но лучше их не заметить, чем свистеть по каждому сомнительному поводу. Судья старался поддерживать высокий темп игры. Что касается травмы Акинфеева, то, безусловно, Веллитон нарушал правила. Но вообще, вся эта история настолько неприятна, что мне не хочется о ней вспоминать».

Возглавлявший судейский корпус РФС Роберто Розетти также остался доволен: «Считаю, Карасёв, который является молодым рефери, хорошо отработал матч. Это была очень непростая игра для судейства. Однако в целом он справился. Я был на стадионе, потом ещё раз пересматривал матч. Да, были ошибки. Но ведь и футболисты ошибаются».

Второе дерби – и «Спартак» снова зол

Следующее назначение на дерби Карасёв получил спустя почти два года. Сергей работал на матче ЦСКА и «Спартака» в 25-м туре РПЛ-2012/2013. Армейцы шли к золоту, а красно-белые гнались за «Анжи», занимавшим третье место. «Спартак» к 46-й минуте встречи вёл со счётом 2:0, однако умудрился упустить победу. Карасёв назначил два пенальти в ворота красно-белых (оба – по делу), но ЦСКА забил только второй. Сначала вингер «Спартака» Эйден Макгиди повалил Ахмеда Мусу, выходившего один на один – 11-метровый не реализовал Вагнер Лав. А на 90+4-й минуте Марек Сухи показал приём из борьбы на всё том же Вагнере. На этот раз пенальти забил Алан Дзагоев, сравняв счёт. По окончании встречи тренер «Спартака» Валерий Карпин предъявил претензии Карасёву, пытаясь получить комментарий по одному из эпизодов: «Вопрос был один, а не претензия. В первом тайме Игнашевичу показывают карточку, мы разыгрываем, он останавливает матч. Здесь на бегу вытаскивает карточку, они быстро разыгрывают. За них, что ли? Чтобы они быстрее атаковали? Естественно, он ничего не ответил». Спустя три дня КДК РФС объявил о трёхматчевой дисквалификации Карпина за своё поведение.

Роман Асхабадзе бывший генеральный директор «Спартака» «Судейство в этом матче не выдерживает никакой критики. Если посмотреть статистику фолов, то «Спартак», согласно Карасёву, нарушал правила в два раза чаще, чем соперник. Но такой разницы фолов в профессиональном футболе не бывает! В эпизоде с первым пенальти Муса находился в офсайде. А в моменте, который предшествовал второму пенальти в наши ворота, был сначала явный фол на Боккетти, и его судья почему-то пропустил. Считаю, что по игре «Спартак» был на голову сильнее соперника».

Форвард красно-белых Ари тоже намекал на предвзятость Карасёва: «Мы точно превосходили соперника. Но пришлось играть не только против 11 футболистов, но также против одного человека. Судья много ошибался».

Третье дерби – последнее для Массимо Карреры

После дерби в апреле 2013-го Карасёв ждал нового назначения на матч «Спартака» и ЦСКА пять лет. За это время Сергей вырос в сильнейшего российского арбитра, его привлекали к матчам Лиги чемпионов. Карасёва назначили на дерби, ставшее последним для экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры. Красно-белые сыграли вничью с ЦСКА: счёт на 30-й минуте классным ударом со штрафного открыл Фернандо, а на 63-й минуте ответный мяч забил Никола Влашич. Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров положительно оценил работу Карасёва на матче: «Бригада Карасёва провела матч очень качественно, с первой и до последней минуты. Сергей допустил определённый уровень борьбы для игроков, и те его приняли. Конечно, есть шероховатости, но в целом матч бригада провела на очень хорошем уровне». А вот экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов остался недоволен судейством Карасёва, отметив, что тот «работал непоследовательно».

Сергей Карасёв Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Жёстче всех высказался бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев. «На 60-й минуте Луис Адриано первым дёргал Бекао, и надо было Карасёву свистеть сразу. А раз ты не свистишь фол спартаковцу, то почему не даёшь пенальти? Защитник ЦСКА просто бьёт нападающего. Это плохое судейство. Неназначенный штрафной за снос Фернандо в концовке? Я считал, что это наш лучший судья, но в последнее время он начал всего бояться. Если такие моменты не видеть и не свистеть, то что тогда свистеть? Это или вольная борьба, или греко-римская. Его просто устраивал счёт 1:1. Карасёв, проснись! Пусть проснётся и посмотрит. Вот его бы засадили так, если бы он играл, что бы он тогда сказал судье? «Ты что, дурак?» — отмечал спартаковский ветеран.

Единственная победа «Спартака» в дерби при судействе Карасёва

Позже Карасёв получал назначения на дерби стабильно раз в год. Он отработал на встрече между «Спартаком» и ЦСКА на «Открытие Арене» в августе 2019-го. Красно-белые под руководством Олега Кононова одержали победу со счётом 2:1. Это единственный матч, в котором «Спартак» оказался сильнее ЦСКА при судействе Карасёва. Встреча прошла без скандалов, а руководитель судейского корпуса Александр Егоров похвалил арбитра за работу: «Сергей Карасёв провёл просто суперматч. Такие дерби – вишенка на торте. Наверное, Сергей провёл одну из лучших игр в своей карьере. Мы вчера смотрели суперский футбол. Для нас это глоток свежего воздуха, отправная точка в судействе с минимальными ошибками».

Скандальный эпизод с Джорданом Ларссоном и очередное недовольство «Спартака»

Следующее дерби, на котором работал Карасёв, состоялось в сентябре 2020 года. Спорный момент возник уже на первой минуте: форвард «Спартака» Джордан Ларссон убегал один на один, защитник ЦСКА Вадим Карпов прихватил его. Но отделался лишь жёлтой карточкой. После этого красно-белые всё же забили быстрый гол – на 11-й минуте счёт открыл аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. Однако затем «Спартак» пропустил три безответных мяча от ЦСКА: отличились Хёрдур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Неудовлетворительный результат побудил «Спартак» обратиться в РФС с целью разобрать судейство Карасёва. В итоге комиссия поддержала судью, отметив, что Карпов вовсе не фолил на Ларссоне. Также признали правильным решением показать жёлтую карточку защитнику «Спартака» Айртону за падение в чужой штрафной. Бразилец же требовал назначить пенальти. «Айртон первым наступал на ногу защитнику ЦСКА, уже потом он подгибал ноги. Карасёв правильно определил фол в пользу ЦСКА. Но за симуляцию карточку я бы не давал. А 11-метрового точно не было, Айртон сам шёл в защитника, это не пенальти», — так решение Карасёва объяснял экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов.

Поражение «Спартака» от Заболотного в концовке

В сентябре 2021 года Сергея вновь назначили на игру ЦСКА и «Спартака». Карасёв получил положительную оценку за свою работу. На 53-й минуте он отменил гол «Спартака»: Сергею помог его ассистент, увидевший офсайд у Квинси Промеса. А главный мем встречи подарил форвард ЦСКА Антон Заболотный. На 81-й минуте он забил единственный мяч, после чего побежал к трибунам и забрался на них, отпраздновав гол с болельщиками. За этот эпизод Карасёв не стал наказывать Заболотного, но всё же удалил игрока на 90-й минуте, показав вторую жёлтую карточку. «Хорошо, что смотрели гол Заболотного на возможный офсайд – но делать так надо в каждом матче, а не только в дерби. Ну и по второй жёлтой Заболотному вопросов нет – он подбивал бедро соперника и делал это специально, чтобы сорвать атаку. Заболотный мог получить карточку ещё раньше – когда побежал к болельщикам на трибуну, однако Карасёв в том моменте мудро отвернулся и не стал его наказывать», — отметил после матча арбитр Игорь Федотов.

Сергей Карасёв Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Последнее дерби Карасёва было в этом сезоне

Последнее дерби с участием Карасёва состоялось в октябре 2022 года. ЦСКА и «Спартак» выдали яркий матч на «ВЭБ Арене», завершившийся вничью – 2:2. По ходу встречи произошло несколько спорных эпизодов: на 17-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин увидел, что игрок армейцев Максим Мухин лежит на газоне. Футболист красно-белых хотел остановить игру, но мяч перехватил Милан Гаич, после чего ЦСКА открыл счёт в матче. Также пару раз в штрафной армейцев падал форвард Александр Соболев, на 61-й минуте спартаковцы требовали удалить защитника Виллиана Рошу. А в концовке встречи полузащитник ЦСКА Никита Ермаков прыгнул прямой ногой в соперника, но получил лишь жёлтую карточку.

Позже ЭСК РФС признал, что Карасёв ошибочно не удалил футболиста армейцев. Аналогичную позицию занимал арбитр Игорь Федотов: «Не знаю, что нужно было Карасёву, чтобы показать красную. Это же по всем критериям удаление! Ермаков прыгнул прямой ногой и шипами вперёд, было додавливание. Что, надо было ногу сломать? Не понимаю. Также вопросы к VAR: Иванов звал Карасёва смотреть момент с Промесом, а тут не позвал — смешно. Скорее всего, Карасёву дали указание никого не удалять и не ломать игру — пускай игроки друг друга бьют по ногам, а ты терпи. Но тогда это тоже путь в никуда». Однако судейством остались недовольны и в ЦСКА: форвард Фёдор Чалов назвал работу Карасёва «чуть-чуть странной».

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итоги

Карасёв работал на семи дерби: «Спартак» одержал всего одну победу, ЦСКА – две, четыре раза команды сыграли вничью. Нельзя сказать, что какой-то из клубов имеет преимущество благодаря судейству Сергея. Так что назначение Карасёва на предстоящий матч «Спартака» и ЦСКА – логичный ход РФС.