Защитник Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» летом, когда истечёт срок его контракта. От имени клуба футболисту сделали памятный подарок. Об этом сообщил официальный сайт «красных дьяволов».

Фото: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из «Блэкберн Роверс». Он является чемпионом Англии, команда выиграла титул в сезоне-2012/2013. Также в составе «Манчестер Юнайтед» он стал обладателем Кубка Англии (2016), обладателем Кубка английской футбольной лиги (2017), обладателем Суперкубка Англии (2011, 2013) и победителем Лиги Европы (2016/2017).

31-летний Джонс провёл 229 матчей в составе «красных дьяволов» и забил шесть голов. В последний раз англичанин появлялся на поле в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Брентфордом» (3:0).

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