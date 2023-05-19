Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» летом

Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» летом
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» летом, когда истечёт срок его контракта. От имени клуба футболисту сделали памятный подарок. Об этом сообщил официальный сайт «красных дьяволов».

Фото: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из «Блэкберн Роверс». Он является чемпионом Англии, команда выиграла титул в сезоне-2012/2013. Также в составе «Манчестер Юнайтед» он стал обладателем Кубка Англии (2016), обладателем Кубка английской футбольной лиги (2017), обладателем Суперкубка Англии (2011, 2013) и победителем Лиги Европы (2016/2017).

31-летний Джонс провёл 229 матчей в составе «красных дьяволов» и забил шесть голов. В последний раз англичанин появлялся на поле в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Брентфордом» (3:0).

Материалы по теме
10 лучших матчей сэра Алекса Фергюсона как тренера. Тут не только «Манчестер Юнайтед»
Рейтинг
10 лучших матчей сэра Алекса Фергюсона как тренера. Тут не только «Манчестер Юнайтед»

Видео: Игроки «МЮ» обнимаются с фанатами после победы в Кубке лиги

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023