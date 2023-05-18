«Торпедо» — «Динамо». Уход Йокановича даст импульс

20 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Торпедо» – «Динамо». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех автозаводцев оценивается аналитиками коэффициентом 5.65. Поставить на ничью предлагают за 4.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Динамо» 20 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» – «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Динамо» (20.05.2023)

В первый игровой день очередного тура чемпионата России по футболу пройдут четыре матча. В данный момент нас интересует встреча в Москве. На стадионе «Лужники» «Торпедо» примет «Динамо». Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:30 мск.

Автозаводцам не помогла смена тренеров. Приход Жозепа Клотета возымел благоприятный эффект только на один матч. Клуб выиграл у «Факела», и эта победа стала единственной не то что во втором круге, но и с середины октября во всех турнирах. Разумеется, это без учёта игры с «Пари НН», после которой автозаводцам была присуждена техническая победа.

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С тех пор у «Торпедо» всё очень плохо. Пять поражений подряд, оборона не справляется с давлением, пропустив 17 голов. При этом играть приходилось не только с клубами выше классом, но и прямыми конкурентами за выживание – даже от «Химок» было пропущено четыре мяча (2:4).

Но вот борьбы за выживание больше нет. В прошлом туре автозаводцы пропустили три безответных мяча от ЦСКА (0:3), тем самым официально лишив себя шансов на спасение. Сюрпризом это ни для кого не стало, так как хозяева весь сезон выглядели худшей командой чемпионата, однако теперь у них нет и турнирной мотивации.

В лучшем случае «Торпедо» остаётся порадовать своих болельщиков яркой игрой в двух последних домашних матчах РПЛ. Забивает оно стабильно – игра с армейцами неделю назад прервала голевую серию из семи матчей.

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«Динамо» тоже переживает не лучшие времена. Стабильность отсутствует. Клуб слишком быстро вылетел из Кубка России, а в чемпионате проиграл в трёх из пяти последних встреч. Единственную победу бело-голубые одержали над «Химками», что не впечатляет.

Последней каплей для руководства клуба стало поражение «Ахмату» всухую — 0:3. Пост тренера покинул Славиша Йоканович, который не смог достичь поставленных перед ним целей. Решение выглядит опрометчивым за три тура до конца сезона, но с ним не поспоришь.

Тем не менее это не значит, что «Динамо» просто доигрывает сезон. Да, до тройки сильнейших практически не добраться, однако клуб такого уровня всегда стремится завершить сезон как можно выше в таблице. До пятой строчки всего четыре очка, и можно побороться. Для бело-голубых последние матчи – это скорее вопрос престижа.

Находясь на эмоциональном подъёме после смены тренера, «Динамо» вполне способно показать хорошую игру в матче с немотивированным аутсайдером. Класса футболистов атаки хватит, чтобы одержать пятую победу в этом году. Возвращается на прежний уровень форвард Фёдор Смолов, который забил победный гол в ворота «Химок» и утвердился в лидерах бомбардирской гонки команды.

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От «Динамо» слишком многого требовать пока не приходится. Однако у гостей ещё осталась как турнирная мотивация, так и желание успешно провести концовку сезона. Кроме того, это московское дерби. В четырёх последних встречах «Торпедо» проигрывало с разницей минимум в два гола. Бело-голубые постараются забить не меньше. Ставка на победу «Динамо» с форой (-1.5) за 2.30 смотрится логично.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Торпедо» — «Динамо» 20 мая 2023 года

«Торпедо» и «Динамо» находятся не в лучшей форме. Автозаводцы пакуют чемоданы в Первую лигу, вылетев досрочно. Пять поражений подряд, плохая игра в обороне — это даёт хороший шанс для «Динамо» одержать первую победу после ухода Йокановича. У гостей ещё остались нерешённые задачи в этом сезоне, поэтому на сенсацию можно не рассчитывать. Они способны выиграть с убедительным счётом.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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