Галтье заявил, что ЧМ-2022 помешал «ПСЖ» насладиться игрой Месси, Мбаппе и Неймара вместе

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, что чемпионат мира 2022 года в Катаре и травмы помешали насладиться игрой тройки нападающих команды Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара в этом сезоне.

«Что касается Лео, Килиана и Нея, то у меня была цель объединить их, соблюдая необходимый баланс. К сожалению, из-за чемпионата мира и травм мы не смогли насладиться их трио весь сезон. Каждый раз, когда они были вместе, они добивались успеха», — приводит слова Галтье «твиттер» PSG COMMUNITY.

Чемпионат мира в прошлом году прошёл впервые в середине, а не в конце европейского клубного сезона. После турнира по несколько матчей пропустили Месси и Мбаппе, дошедшие до финала. Неймар уже после чемпионата мира получил травму, из-за которой выбыл до конца текущего сезона.

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