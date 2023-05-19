Хави: я бы остался здесь на всю жизнь, но «Барса» – самый требовательный клуб в мире

После завоевания «Барселоной» чемпионского титула в испанской Ла Лиге руководство клуба активизировало процесс переговоров с главным тренером команды Хави о новом контракте. По слухам, переговорный процесс притормозило желание специалиста удвоить зарплату, но Хави поспешил успокоить болельщиков.
«Мы обсудили некоторые моменты, и моя зарплата не будет проблемой. Это не приоритет для меня, у меня контракт до следующего года. Приоритет — хорошо усилить состав, чтобы выигрывать титулы. Я не буду проблемой для «Барсы».
Я бы остался здесь на всю жизнь, но всё зависит от результатов. Этот сезон даёт мне право продолжить работу. «Барса» — самый требовательный и сложный клуб в мире, так что посмотрим. Всё зависит от результатов», – цитирует Хави Diario Sport.
Нынешний контракт Хави с «Барселоной» действует до конца следующего сезона, но президент сине-гранатовых хотел бы продлить сотрудничество до 2026 года. Клуб стремится снизить нагрузку на бюджет в связи с риском попадания под санкции со стороны УЕФА — в том числе путём урезания зарплат.
- 19 мая 2023
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