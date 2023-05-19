Александр Гришин: если ЦСКА обыграет «Спартак», почти наверняка займёт второе место в РПЛ

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.

«Конечно, матч ЦСКА — «Спартак» очень важен. Если армейцы выиграют, то почти наверняка займут второе место по итогам чемпионата. Если нет – будет очень серьёзная борьба в последних двух турах. Дерби будет очень хорошим. Победа нужна и той, и другой команде. Будет много голов. Это игра за шесть очков. ЦСКА надо обыгрывать «Спартак» и окончательно решать задачу в матчах с «Краснодаром» и «Ростовом».

Бывают ли в дерби фавориты? Дерби ЦСКА и «Спартака» — это всегда 50 на 50, в каком бы состоянии ни находились команды. Преимущество «Спартака» – своё поле, преимущество ЦСКА – более стабильная игра на весеннем отрезке чемпионата. Но я думаю, что команда Федотова будет играть с позиции силы», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, московское дерби «Спартака» и ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». «Спартак» набрал 50 очков в 27 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (54) — на второй строчке.