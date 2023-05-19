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«Кадис» — «Вальядолид»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

«Кадис» — «Вальядолид»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00
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Сегодня, 19 мая, состоится матч 35-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Кадис» и «Вальядолид». Команды сыграют на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе. Стартовый свисток главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-сервис Okko.

Испания - Примера. 35-й тур
19 мая 2023, пятница. 22:00 МСК
Кадис
Кадис
Не начался
Вальядолид
Вальядолид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами проходил в Вальядолиде и завершился победой «Кадиса» со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Альваро Негредо в компенсированное время встречи.

«Кадис» занимает 16-е место в таблице испанской Примеры, набрав 35 очков в 34 матчах. «Вальядолид» располагается на 17-й строчке, также заработав 35 очков по итогам 34 встреч.

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