«Балтика» официально вышла в РПЛ благодаря ничьей в матче «Акрон» — «Алания»

Калининградская «Балтика» обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу.

Это произошло после ничьей между тольяттинским «Акроном» и владикавказской «Аланией» (0:0) в матче 32-го тура Первой лиги. «Алания», занимающая третье место в таблице Первой лиги, отстаёт от «Балтики» на восемь очков и уже не сможет опередить калининградцев.

«Балтика» занимает первое место в таблице текущего сезона Первой лиги. Команда под руководством Сергея Игнашевича набрала 64 очка по итогам 31 матча. На второй строчке располагается казанский «Рубин», заработавший 62 очка за 31 игру. Далее идут «Алания» (56 очков после 32 матчей) и «Енисей» (49, 31).

В последний раз калининградский клуб выступал в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.