Сакки – о финале Лиги чемпионов: результат ни в коем случае не предопределён

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Интером», объяснив, почему команду Симоне Индзаги нельзя сбрасывать со счетов.

«Сити» меня впечатлил: они осадили «Реал», не давали дышать высоким прессингом, играли в сумасшедшем темпе и с высокими интенсивностью и скоростью. Парни Гвардиолы были повсюду. Непрерывные и всегда хорошо синхронизированные движения, очень чёткие идеи, великолепный дух самопожертвования и план на игру, который напоминал музыкальную партитуру.

«Интеру» остаётся надеяться, что «Сити» не станет играть финал в таком бешеном темпе, что они не будут двигаться без мяча так же, как это было с «Реалом», не будут так атаковать, пользуясь любым свободным пространством — но я думаю, что Гвардиола попытается повторить тот же план, потому что захочет взять матч под контроль.

Однако «Интер» не начинает с мыслями о поражении — отнюдь. Добавлю деталь: несколько месяцев назад миланская команда показывала такой футбол в Серии А, что никто бы не поставил на неё в финале и ломаного гроша, но теперь у них есть шансы, и я не думаю, что совсем маленькие. Этот прогресс, в котором следует признать заслуги Индзаги, привёл к тому, что «нерадзурри» выбили сначала «Бенфику», а затем «Милан». Оба противостояния они выиграли с запасом.

«Интер» подходит к стамбульскому финалу в отличной форме. Я говорю не только о спортивной составляющей, но и о психологической. У «Интера» большой и конкурентоспособный состав, опытные и техничные игроки. Одним словом, мы говорим об отличной команде. У «Сити» есть отличные исполнители, но у «Интера» тоже не мальчики для битья: Брозович и Лукаку, например, не попали в стартовый состав в последних двух матчах.

Думаю, это будет хорошая игра, а результат ни в коем случае не предопределён, несмотря на то, что у многих людей до сих пор перед глазами потрясающая игра «Сити». Объективно говоря, четыре мяча, которые они забили в ворота «Реала», могут напугать кого угодно, но я убеждён, что «Интер» не даст себя в обиду. Они должны верить в мечту.

Если рассуждать о матче в Стамбуле с тактической точки зрения, предположу, что «Сити» предложит традиционную схему, в то время как «Интер» попытается надёжно защищаться и уповать на контратаки. Если у команды Индзаги и есть недостаток, так это полное отсутствие прессинга. Именно по этой причине, отступая, «нерадзурри» не должны задыхаться от давления со стороны соперника. Каждая атака должна сопровождаться контратакой, чтобы держать «Сити» в напряжении, а в контратаках «Интер» играет очень технично», – рассказал Сакки в интервью La Gazzetta dello Sport.