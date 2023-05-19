Тен Хаг: Рашфорд хорошо тренировался всю неделю, но сегодня сообщил, что болен
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что восстановившийся от травмы форвард Маркус Рашфорд может пропустить выездной матч 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» из-за болезни.
«Маркус Рашфорд хорошо тренировался всю неделю, но сегодня сообщил, что болен. Мы должны посмотреть, как он восстановится в течение дня, и решить завтра.
Я могу сказать, что совершенно точно доступен Рафаэль Варан. Скотт Мактоминей также присоединился к тренировкам с командой. Мы посмотрим, насколько хорошо он тренируется и готов, и тогда примем решение, будет ли он в составе», — приводит слова тен Хага 90min.
Матч 37-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в субботу, 20 мая, в Борнмуте. Начало — в 17:00 мск.
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