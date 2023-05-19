Коновалов: не сказал бы, что ЦСКА — фаворит матча со «Спартаком», шансы равны

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Коновалов поделился ожиданиями от дерби, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА набрал ход и исход очевиден? Нет. Будет большая эмоциональная составляющая. Я бы не сказал, что ЦСКА — однозначный фаворит в этой встрече. Шансы равны.

ЦСКА не проигрывает в 13 матчах? Да, армейцы находятся в более позитивном настроении, чем «Спартак», и уверенности у гостей побольше, но настрой на такую игру будет не совсем обычный. Настроение команд, которое предшествует этому дерби, не будет особо влиять на результат. Понятно, что ЦСКА сейчас более уверен в себе, чем «Спартак» и в этом единственный плюс армейцев.

Будет ли дополнительной мотивацией для «Спартака» не отдать второе место ЦСКА? Здесь и так есть достаточно мотивации – это ведь дерби. На армейскую команду и так всегда настрой от ножа. Мне кажется, что цель – не дать занять гостям второе место – это не сильный стимул для красно-белых. Гораздо принципиальнее просто обыграть ЦСКА и реабилитироваться перед своими болельщиками за неуверенный финиш в чемпионате.

Какой будет игра: открытой, осторожной или на контратаках? Сложно сказать, но мне кажется, что «Спартак» в любом случае не отойдёт от своей атакующей игры. А вот как будет действовать ЦСКА – это вопрос. Нам, как болельщикам, конечно, хотелась бы видеть много голов и интересную игру. Не хочется, чтобы матч получился закрытом. Думаю, что мы можем рассчитывать на обилие голов.

Будет ли четвёртое место провалом для «Спартака»? Любой результат, кроме первого места, провальный для красно-белых. Но, исходя из сложившейся ситуации, лучше быть в тройке. Поэтому четвёртое место будет самым обидным для подопечных Абаскаля.

Для ЦСКА главная цель сейчас – это Кубок России? Естественно, в этой ситуации Кубок – гораздо большая мотивация для команды, чем чемпионат. Хотя, сейчас для армейцев каждая игра важна. Тем более что предстоит дерби со «Спартаком», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт в воскресенье, 21 мая.