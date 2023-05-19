Маркиньос: нет точной формулы, следуя которой можно гарантированно заиграть в топ-клубе

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос, накануне продливший контракт с клубом, ответил на вопрос о требованиях к игрокам в ведущих командах Европы.

«Мы иногда обсуждаем этом с игроками из других крупных клубов, они говорят то же самое. Уровень спроса всегда высок. Даже в «Реале» или «Барсе» у некоторых игроков возникают трудности. Нет точной формулы, следуя которой игрок гарантированно заиграет в топ-клубе, это так не работает. Приходится адаптироваться. Это всегда вызов.

Задача клуба также состоит в том, чтобы найти игроков, обладающих навыками и характером, которые подходят именно этому клубу. Как и в других ведущих командах, в здесь, в «ПСЖ», от любого игрока требуется наличие характера, мужество, чтобы преодолевать трудные времена. Особенно в начале нового этапа карьеры, когда ты приезжаешь, ещё толком ничего не знаешь о клубе, атмосфере в раздевалке, культуре страны. Нужно время на адаптацию. Только по прошествии времени можно судить о том был ли игрок хорошим или нет», – сказал Маркиньос в интервью Onze Mondial.