Маркиньос высказался о статусе капитана в «ПСЖ» и конкуренции с Мбаппе

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос, накануне продливший контракт с клубом, высказался на тему капитанской повязки. По последней информации, со следующего сезона статус капитана должен перейти от Маркиньоса к Килиану Мбаппе.
«Я ещё молодой капитан, я учусь и развиваюсь. Не хочу впасть в застой. И я не говорю себе: «Хорошо, я капитан, значит, должен всем управлять или всё решать». У меня никогда не было такого отношения к капитанским обязанностям. Всегда нужна поддержка раздевалки и персонала клуба. Надо работать вместе, желать одного и того же. Изменения – это нормально. Я не тот человек и не тот игрок, который будет устраивать скандал из-за повязки, но тут многое зависит от характера.
Некоторые люди хотят создать напряжённую ситуацию в раздевалке. Я никогда не ходил к президенту или тренеру, чтобы выпросить капитанство. Они выбрали меня за то, что я делаю на ежедневной основе. Если однажды они решат, что я больше не буду капитаном, то скажут мне, и после этого я буду принимать личные решения. Но сейчас, думаю, эта ситуация раздувается больше для создания напряжённости. Тренер ничего мне не говорил, президент тоже ничего не сказал. Килиан защищал меня на пресс-конференции… Между прочим, у нас очень хорошие отношения. Я капитан, но это не мешает ему высказываться и время от времени брать дело в свои руки. И он не единственный. Есть Серхио Рамос, Марко Верратти, они все тоже лидеры. Говорить может каждый, конкуренции в этом смысле нет», – сказал Маркиньос в интервью Onze Mondial.
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