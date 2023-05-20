«Монако» лишился шансов пробиться в ЛЧ, «Марсель» и «Ланс» составят компанию «ПСЖ»

«Монако» не сможет финишировать выше четвёртого места в текущем сезоне французской Лиги 1. После поражения в матче 36-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:3) команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, лишилась теперь и теоретических шансов пробиться в Лигу чемпионов.
В активе «Монако» 65 очков после 36 матчей, а отставание от «Марселя», который занимает третье место, составляет восемь очков. Ещё на два больше у «Ланса», который имеет шансы взять прямой билет в групповой раунд ЛЧ вслед за «ПСЖ». Парижане, к слову, могут оформить титул в выходные, и всем трём командам ещё предстоит сыграть в 36-м туре, который только стартовал.
Что касается «Монако», то в оставшихся матчах сезона с «Ренном» (в гостях) и «Тулузой» (дома) монегаскам необходимо набрать два очка, чтобы гарантировать себе участие в Лиге Европы. Отрыв от «Лилля» составляет пять очков.
Напомним, Бен-Йеддер открыл счёт в матче с «Лионом» уже на второй минуте, но затем забивали только «ткачи»: Александр Ляказетт, Максанс Какере и Райан Шерки.
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