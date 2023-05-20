Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 28-го тура

Сегодня, 20 мая, матчем «Локомотив» — «Факел» стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
В 28-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
20 мая, суббота:
«Локомотив» — «Факел» (Москва, 14:00 мск);
«Торпедо» — «Динамо» (Москва, 16:30 мск);
«Оренбург» – «Зенит» (Оренбург, 16:30 мск);
«Ахмат» — «Химки» (Грозный, 19:00 мск).
21 мая, воскресенье:
«Крылья Советов» – «Урал» (Самара, 14:00 мск);
«Спартак» – ЦСКА (Москва, 16:30 мск);
«Краснодар» — «Ростов» (Краснодар, 19:00 мск).
22 мая, понедельник:
«Пари Нижний Новгород» — «Сочи» (Нижний Новгород, 19:00 мск).
Ранее чемпионский титул Российской Премьер-Лиги уже обеспечил себе «Зенит» — 65 очков. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА (54), третье — «Ростов» (50).
- 20 мая 2023
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