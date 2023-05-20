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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 28-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 28-го тура
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Сегодня, 20 мая, матчем «Локомотив» — «Факел» стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

В 28-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

20 мая, суббота:

«Локомотив» — «Факел» (Москва, 14:00 мск);
«Торпедо» — «Динамо» (Москва, 16:30 мск);
«Оренбург» – «Зенит» (Оренбург, 16:30 мск);
«Ахмат» — «Химки» (Грозный, 19:00 мск).

21 мая, воскресенье:

«Крылья Советов» – «Урал» (Самара, 14:00 мск);
«Спартак» – ЦСКА (Москва, 16:30 мск);
«Краснодар» — «Ростов» (Краснодар, 19:00 мск).

22 мая, понедельник:

«Пари Нижний Новгород» — «Сочи» (Нижний Новгород, 19:00 мск).

Ранее чемпионский титул Российской Премьер-Лиги уже обеспечил себе «Зенит» — 65 очков. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА (54), третье — «Ростов» (50).

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