Главный тренер «Милана» объяснил поражение в противостоянии с «Интером» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли объяснил поражение от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов, отметив, что «россонери» не хватило забитых мячей.
«Нас постигло сильное разочарование из-за невыхода в финал Лиги чемпионов. Но мы готовы хорошо выступить в ближайшем матче и играть в нём так, как мы умеем. Разочарование велико. Надеюсь, что сезон закончится позитивным эмоциями. Я много общаюсь с игроками, потому что нам нужно работать вместе, так как ближайший матч очень важен для нас.
Разницу в противостоянии с «Интером» сделали два первых тайма обоих матчей. В первой встрече у нас были сложности, мы подготовились к ответной игре: у нас было три момента, у них был один, но мы не забили. Нам не удалось забить — это был наш недостаток. Мы хорошо подготовились к матчу, у нас были хорошие условия, но результат получился не таким, как мы хотели.
Что я думаю об итальянском футболе? Многое будет зависеть от преемственности в ближайшие несколько лет. Нужно понять, был ли конкретно этот год таким успешным или нет. Нужно отдать должное клубам, но нужно обеспечить преемственность, а для этого нужны идеи, качество и талант», — приводит слова Пиоли FCInter1908.it.
Самые возрастные авторы гола в Серии А
- 20 мая 2023
-
11:10
-
11:06
-
10:59
-
10:56
-
10:55
-
10:46
-
10:28
-
10:27
-
10:15
-
10:13
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:49
-
09:43
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:14
-
09:12
-
08:46
-
08:33
-
08:10
-
07:52
-
07:33
-
07:01
-
06:38
-
05:59
-
05:58
-
05:47
-
04:35
-
04:22
-
04:05
-
04:01