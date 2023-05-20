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Главный тренер «Милана» объяснил поражение в противостоянии с «Интером» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Милана» объяснил поражение в противостоянии с «Интером» в полуфинале ЛЧ
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли объяснил поражение от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов, отметив, что «россонери» не хватило забитых мячей.

«Нас постигло сильное разочарование из-за невыхода в финал Лиги чемпионов. Но мы готовы хорошо выступить в ближайшем матче и играть в нём так, как мы умеем. Разочарование велико. Надеюсь, что сезон закончится позитивным эмоциями. Я много общаюсь с игроками, потому что нам нужно работать вместе, так как ближайший матч очень важен для нас.

Разницу в противостоянии с «Интером» сделали два первых тайма обоих матчей. В первой встрече у нас были сложности, мы подготовились к ответной игре: у нас было три момента, у них был один, но мы не забили. Нам не удалось забить — это был наш недостаток. Мы хорошо подготовились к матчу, у нас были хорошие условия, но результат получился не таким, как мы хотели.

Что я думаю об итальянском футболе? Многое будет зависеть от преемственности в ближайшие несколько лет. Нужно понять, был ли конкретно этот год таким успешным или нет. Нужно отдать должное клубам, но нужно обеспечить преемственность, а для этого нужны идеи, качество и талант», — приводит слова Пиоли FCInter1908.it.

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