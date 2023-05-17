«Интер» — первый финалист Лиги чемпионов! Вообще не дали никаких шансов «Милану»

«Интер» – в финале Лиги чемпионов! «Нерадзурри» доказали, что на финише сезона намного сильнее «Милана».

Главное изменение по сравнению с первым матчем этих соперников – возвращение в состав «Милана» после повреждения Рафаэла Леау. Без португальца у «россонери» был пустой барабан. Команда Стефано Пиоли не смогла забить ни одного гола и проиграла со счётом 0:2. Но в этот раз в основе не было Беннасера, который выбыл как минимум на полгода из-за травмы колена. У «Интера», разумеется, появились на поле те же 11 человек.

Матч начался оригинально: три атаки «Интера» – три фола в нападении у ворот соперника. Если кто-то ждал мощного прессинга и штурма от «Милана», то ничего похожего не было. Команда Симоне Индзаги спокойно защищалась в среднем блоке, а, например, на ногах того же Леау висел Думфрис даже в некоторых ситуациях при смещении португальца с фланга к центру. В результате за первые 38 минут «россонери» создали только один момент, да и тот из-за ошибки Мхитаряна. Впрочем, в этом эпизоде Генрих, как и другие игроки «Интера», скорее всего, подумал, что судья Тюрпен свистнет фол на Барелле. Как только Диас простил хозяев, не забив оттуда, откуда обычно забивают, «нерадзурри» налетели на судью, как стайка бандитов. Ранее Тюрпен уже принял ряд спорных решений не в их пользу. Все вспомнили, что перед матчем обсуждалось назначение француза на матч команды с целой группой французов в составе – «Милана».

Что касается Мхитаряна, то ему вообще не везло в этом матче. Армянский полузащитник не доиграл даже до перерыва – получил повреждение и был заменён на Брозовича. А ведь треугольник Мхитарян – Барелла – Чалханоглу снова здорово работал. «Интер» разбивал попытки прессинга «Милана» в том числе за счёт классного движения мяча от своих центрхавов. Более того, и сам Генрих мог забить, но опять же это был не его день.

В первом тайме «Интер» даже перебил «Милан» (7:4) и был не менее близок к голу, чем команда Пиоли. Но в створ оба соперника попали лишь по разу. Атакующая тройка «россонери» мало встречалась с мячом, а конкретно в створе ворот хозяев это, помимо Диаса, только по разу сделали Жиру и Леау. Португалец всё же создал сам себе момент на 38-й минуте, когда показал свою потрясающую обводку на скорости и просто не попал в дальний угол. Правда, в начале эпизода, возможно, сфолил, подыграл рукой. Так что не факт, что гол бы засчитали.

По игре после перерыва трудно было представить, какие слова говорил в раздевалке своим футболистам Пиоли. У «Милана» не появилось никаких идей в атаке. Даже с кроссами дела обстояли очень плохо: из первых десяти до адресата дошёл всего один. Хотя «россонери» могли бы создавать свободные зоны для подключений крайних защитников против схемы 5-3-2, если бы вингеры Мессьяс с Леау глубоко сажали своих оппонентов Димарко и Думфриса. И для быстрых разворотов мяча. Но этого не происходило. «Интер» всё перекрывал. За полтайма «Милан» придумал в атаке только одно: Леау, почувствовав на теле руку Думфриса, нырнул на пенальти. Такие 11-метровые в полуфиналах ЛЧ редко дают. К Тюрпену в итоге ноль вопросов.

А вот контрвыпадам «Интера» добавил скорости выход Лукаку вместо подуставшего Джеко. И именно бельгиец стал автором голевой передачи на Мартинеса на 73-й минуте. Казалось, Лукаку уже завозился с мячом в штрафной «россонери» и потеряет его, но, в конце концов, они на пару с капитаном решили эпизод. Защитники «Милана» зависли, Калюлю почему-то бросил Мартинеса. Возможно, подумал, что аргентинец залезет в офсайд, но в любом случае это ошибка – значит, неправильно оценил положение своих партнёров по обороне.

Этот гол снял все вопросы об исходе двухматчевого противостояния в миланском дерби. «Интер» выходил в финал Лиги чемпионов, так как отыграть три мяча за 20 минут команда Пиоли при такой игре смогла бы только при одном условии: если бы «нерадзурри» внезапно ушли с поля. Гости во втором тайме так и не пробили ни разу в створ ворот хозяев. Никто не ждал команду Индзаги в финале еврокубка, но важно лишь то, что она сама себя там видела. Быть может, ещё и удивит тех, кто убеждён, что победитель ЛЧ играет в паре «Ман Сити» – «Реал».