Мэйсон — о высмеивании Ришарлисона: мне не нравятся такие вещи, он боец и усердно работает

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон выступил в защиту бразильского нападающего Ришарлисона, которого высмеяли за празднование отменённых голов.

«Может быть, он это слышал или видел, может быть, это как-то повлияет на него. Я не уверен в этом. Мы все стараемся делать всё возможное, мы все профессионалы, мы усердно работаем, мы посвящаем свою жизнь тому, чтобы достичь этого уровня и быть конкурентоспособными на этом уровне.

Лично мне не очень нравятся подобные вещи (шутки Антонио и Уилсона. — Прим. «Чемпионата»). Ты игрок, который подписал рекордный контракт с клубом, мне знакомо такое чувство, когда ты действительно хочешь отплатить.

Единственное, что я скажу о Ришарлисоне, это то, что он всегда выходил на поле полным энергии и старался. Он боец, он усердно работает, он усердно тренируется.

Я никогда не видел в нём человека, который уклоняется от ответственности. Да, конечно, мы хотели бы больше голов, и он хотел бы больше голов от себя.

В этом сезоне ему не хватало ритма, у него было довольно много травм, и несколько из них он получил, выступая за сборную. Я всегда чувствовал, что он в поиске своей лучшей формы. И в начале сезона были моменты, когда он не реализовал несколько шансов, несколько раз попадал в штангу, и, возможно, если бы они были реализованы, он бы получил нужный импульс», — приводит слова Мэйсона Daily Mail.

Ранее нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио и форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон пошутили над результативностью Ришарлисона, отметив, что у него больше снятий футболки во время празднований, чем голов в чемпионате.