«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

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В матче 37-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:1. В составе гостей отличились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Стефан Байчетич. За «Астон Виллу» забитым мячом отметился Олли Уоткинс.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 65 очков после 36 матчей. «Астон Вилла» находится на восьмой строчке, заработав 57 очков. Лидирует «Манчестер Сити» (85).