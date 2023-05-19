Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Ливерпуль» — «Астон Вилла», прогноз на матч АПЛ 20 мая 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прощальный аккорд Фирмино
Максим Ермаков
«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Сразу несколько футболистов покинут красных, и среди них Роберто.

20 мая 2023 года состоится матч 37-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу красных можно с коэффициентом 1.47. Шансы «львов» оценены в 5.90. Заключить пари на ничью предлагается за 4.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 20 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ливерпуль» — «Астон Вилла» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40. Ставки на то, что красные победят со счётом 2:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (20.05.2023)

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
20 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» не проигрывает в девяти последних матчах АПЛ, а его серия побед насчитывает семь встреч. Благодаря фантастической форме красных они пытаются ворваться в четвёрку сильнейших. Отставание от «МЮ» – всего одно очко, но сыграно на одну встречу больше. Команда Юргена Клоппа преследует «Ньюкасл» и «красных дьяволов» в гонке за Лигу чемпионов.

Дела бело-голубых пойдут в гору:
«Торпедо» — «Динамо». Уход Йокановича даст импульс
«Торпедо» — «Динамо». Уход Йокановича даст импульс

«Астон Вилла» также борется за еврокубки, но рангом ниже. «Львы» занимают восьмое место в турнирной таблице и находятся на расстоянии одного очка от первой шестёрки. Команда Унаи Эмери может квалифицироваться либо в ЛЕ, либо в Лигу конференций.

Определились претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» должны выиграть все оставшиеся матчи и надеяться, что команды, идущие впереди, потеряют очки. Однако выполнить эту задачу обоим не получится. «Львы» одержали домашнюю победу над «Тоттенхэмом» со счётом 2:1 в последнем туре. До этого у них была серия из двух поражений.

Красные не проигрывают «Астон Вилле» в пяти последних очных встречах. В матче первого круга «Ливерпуль» победил со счётом 3:1. Мохамед Салах забил первый гол, а Вирджил ван Дейк удвоил преимущество незадолго до перерыва.

Ему и Галактионов не помеха:
«Локомотив» — «Факел». Что творит Евсеев!
«Локомотив» — «Факел». Что творит Евсеев!

Олли Уоткинс отыграл один мяч «Астон Виллы», но Стефан Байчетич из «Ливерпуля» вернул контроль над ситуацией. Подопечные Клоппа хорошо играют на своём стадионе в этом сезоне, победив в 13 встречах и в четырёх сыграв вничью за 18 туров. На «Энфилде» у красных победы в четырёх последних играх.

Жирков: у Кокорина есть шанс вернуться в «Фиорентину».

«Астон Вилла» проиграла в двух предыдущих встречах на выезде. Ей с трудом даются матчи на чужих стадионах в текущем сезоне – шесть побед в 18 встречах.

Клопп сказал, что Роберто Фирмино должен выйти на поле в этой игре. Бразилец покинет клуб этим летом и может провести свой последний матч на легендарном стадионе. Также состав красных покинут Наби Кейта, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен.

«Ливерпуль» находится в отличной форме и должен побеждать «львов». Красным по силам выиграть и забить не менее двух мячей. Фирмино будет мотивирован попрощаться со стадионом, который стал ему родным. В хорошем настроении Салах.

Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.07 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

Россия осталась на 23-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.

Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — ЦСКА с коэффициентом 10.0.

Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026 по футболу.

Прогноз на дерби «Торпедо» — «Динамо» с коэффициентом 2.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023