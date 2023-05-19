«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прощальный аккорд Фирмино

Сразу несколько футболистов покинут красных, и среди них Роберто.

20 мая 2023 года состоится матч 37-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу красных можно с коэффициентом 1.47. Шансы «львов» оценены в 5.90. Заключить пари на ничью предлагается за 4.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 20 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ливерпуль» — «Астон Вилла» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40. Ставки на то, что красные победят со счётом 2:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (20.05.2023)

«Ливерпуль» не проигрывает в девяти последних матчах АПЛ, а его серия побед насчитывает семь встреч. Благодаря фантастической форме красных они пытаются ворваться в четвёрку сильнейших. Отставание от «МЮ» – всего одно очко, но сыграно на одну встречу больше. Команда Юргена Клоппа преследует «Ньюкасл» и «красных дьяволов» в гонке за Лигу чемпионов.

«Астон Вилла» также борется за еврокубки, но рангом ниже. «Львы» занимают восьмое место в турнирной таблице и находятся на расстоянии одного очка от первой шестёрки. Команда Унаи Эмери может квалифицироваться либо в ЛЕ, либо в Лигу конференций.

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«Ливерпуль» и «Астон Вилла» должны выиграть все оставшиеся матчи и надеяться, что команды, идущие впереди, потеряют очки. Однако выполнить эту задачу обоим не получится. «Львы» одержали домашнюю победу над «Тоттенхэмом» со счётом 2:1 в последнем туре. До этого у них была серия из двух поражений.

Красные не проигрывают «Астон Вилле» в пяти последних очных встречах. В матче первого круга «Ливерпуль» победил со счётом 3:1. Мохамед Салах забил первый гол, а Вирджил ван Дейк удвоил преимущество незадолго до перерыва.

Олли Уоткинс отыграл один мяч «Астон Виллы», но Стефан Байчетич из «Ливерпуля» вернул контроль над ситуацией. Подопечные Клоппа хорошо играют на своём стадионе в этом сезоне, победив в 13 встречах и в четырёх сыграв вничью за 18 туров. На «Энфилде» у красных победы в четырёх последних играх.

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«Астон Вилла» проиграла в двух предыдущих встречах на выезде. Ей с трудом даются матчи на чужих стадионах в текущем сезоне – шесть побед в 18 встречах.

Клопп сказал, что Роберто Фирмино должен выйти на поле в этой игре. Бразилец покинет клуб этим летом и может провести свой последний матч на легендарном стадионе. Также состав красных покинут Наби Кейта, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен.

«Ливерпуль» находится в отличной форме и должен побеждать «львов». Красным по силам выиграть и забить не менее двух мячей. Фирмино будет мотивирован попрощаться со стадионом, который стал ему родным. В хорошем настроении Салах.

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